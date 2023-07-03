03 июля 2023, 14:33
Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на обочинах в Подмосковье
Статистика Подмосковья, собранная Центром управления регионом, показала снижение жалоб почти по всем темам, кроме мусора на обочинах. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что эта проблема по-прежнему актуальна и требует внимания.
По его словам, регулярность вывоза мусора во многих населенных пунктах не налажена, но влияет и человеческий фактор.
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«Обращает на себя внимание общее снижение жалоб в ЦУРе, за исключением одного. Мы видим большое количество жалоб на мусор на обочинах. Люди по каким-то причинам оставляют, бросают, загаживают, извините за доходчивую фразу, такие территории», — сказал Воробьев на заседании областного правительства.
Губернатор добавил, что в СНТ и деревнях неудовлетворительная ситуация по этому направлению.
Прошу вас обратить на это внимание: именно малые населенные пункты, которые в том числе находятся на отдалении.
Андрей Воробьев
Он поручил ответственным за это направление лицам отладить механизм работы и усилить внимание.
«Есть ряд населенных пунктов, где регулярность вывоза мусора и все, что связано с этим взаимодействием жителей, юридических лиц и регионального оператора, недостаточно урегулировано», — заключил глава Подмосковья.
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ЦУР
Андрей Воробьев
Мусор
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