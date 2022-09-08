Субсидия помогла многодетной семье из Коломны купить дом с баней | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 13:32 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Субсидия помогла многодетной семье из Коломны купить дом с баней

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Большой коттедж с семью спальнями, баней, садом и бассейном появился у многодетной семья из Коломны благодаря субсидии. Дети распределили комнаты и приступили к обустройству территории.

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У Елены Федотовой из Коломны восемь детей. К заветной цели — новому просторному жилищу для своей большой и дружной семьи — она шла почти три года. И вот финальный аккорд: переезд в собственный большой дом со всеми удобствами. Мечта стала реальностью благодаря участию в подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» государственной программы Московской области «Жилище».

«В целом это доступно. Дорогу осилит идущий. Это была глобальная цель для нашей большой семьи. Мы решили принять участие в программе и собрали все необходимые документы», — рассказала Елена.

Теперь в планах у Елены заняться ремонтом и обустроить комнаты для детей. Дети уже решили, что в саду должна быть большая игровая площадка, и мама согласна. Постепенно все вместе они приводят территорию в порядок и верят, что все получится.

Этим летом многие подмосковные семьи приняли сирот Донбасса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все эти родители активно работают с органами социальной защиты на местах.

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