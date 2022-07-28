Воробьев: около 260 семей Подмосковья заявили о готовности принять сирот из Донбасса

Многие сироты Донбасса нашли новых родителей в Подмосковье. Детей сейчас ждут 260 семьях региона. Каждый такой ребенок требует особого внимания, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье запустили единую горячую линию по вопросам усыновления и опекунства. Глава региона отметил, что готовые взять детей семьи активно работают с органами социальной защиты на местах.

В пример Андрей Воробьев привел недавнюю историю из Люберец, где теперь живут 11 ребят. Супруги Татьяна и Дмитрий воспитывали двух собственных детей и взяли под опеку девять братьев и сестер из ДНР.

«Задача — найти семью, которая бы взяла всех девятерых детей. И вот такая семья заявилась, они соответствовали всем необходимым требованиям, потому что в любом случае мы проверяем, в чьи руки отдаем детей», — подчеркнул губернатор Московской области.

Сейчас в Подмосковье приезжают дети преимущественно из Донбасса, добавил Андрей Воробьев.

«У нас порядка 260 семей, которые готовы их взять на воспитание. Понятно, что каждый такой ребенок требует особого внимания, в том числе и материальных затрат», — сказал глава Подмосковья.

В Московской области предусмотрели серьезные ежемесячные выплаты на каждого ребенка и другие меры социальной поддержки. Андрей Воробьев заметил, что благодаря этому дети будут чувствовать себя уверенней, а родители смогут полноценно уделять им время и внимание.