Работодателям Подмосковья напомнили о субсидиях за трудоустройство молодых сотрудников

Компании, которые примут на работу молодых сотрудников в 2022 году, смогут получить субсидию. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В Мособлдуме такую меру поддержки назвали важной для Подмосковья.

Об этом заявил председатель комитета Московской областной думы по социальной политике Андрей Голубев.

Вопрос обеспечения занятости в сегодняшних условиях очень важен Андрей Голубев.

Он напомнил, что в Подмосковье есть закон о квотировании рабочих мест, направленный в том числе на трудоустройство молодых людей после учебы.

«Дополнительное федеральное субсидирование станет еще одним стимулом для работодателей», — подчеркнул Голубев.

Речь идет о жителях до 30 лет. Это и выпускники колледжей, и студенты вузов, которые еще не успели получить опыт работы.

По словам Голубева, сегодня в Подмосковье порядка 19 тысяч безработных, но есть свыше 63 тысяч доступных вакансий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку бизнесу. Он напомнил, что экономика всему голова.