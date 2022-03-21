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    21 марта 2022, 15:25

    Работодателям Подмосковья напомнили о субсидиях за трудоустройство молодых сотрудников

    Анастасия Аброськина

    Компании, которые примут на работу молодых сотрудников в 2022 году, смогут получить субсидию. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В Мособлдуме такую меру поддержки назвали важной для Подмосковья.

    Работодателям Подмосковья напомнили о субсидиях за трудоустройство молодых сотрудников | Изображение 1

    Об этом заявил председатель комитета Московской областной думы по социальной политике Андрей Голубев.

    Вопрос обеспечения занятости в сегодняшних условиях очень важен

    Андрей Голубев.

    Он напомнил, что в Подмосковье есть закон о квотировании рабочих мест, направленный в том числе на трудоустройство молодых людей после учебы.

    «Дополнительное федеральное субсидирование станет еще одним стимулом для работодателей», — подчеркнул Голубев.

    Речь идет о жителях до 30 лет. Это и выпускники колледжей, и студенты вузов, которые еще не успели получить опыт работы.

    По словам Голубева, сегодня в Подмосковье порядка 19 тысяч безработных, но есть свыше 63 тысяч доступных вакансий.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку бизнесу. Он напомнил, что экономика всему голова.