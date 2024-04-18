Подмосковье 18 апреля 2024, 20:04 Субботник прошел в микрорайоне Купавна в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Уборку придомовых территорий провели в микрорайоне Купавна Балашихи. Жители привели в порядок дворы, собрали мусор, листву.

Присоединились к субботнику заместитель главы администрации городского округа Балашиха Олег Бурлин, директор управляющей компании, сотрудники ресурсоснабжающих организаций. Они привели в порядок газоны, тротуары, дворы.

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Также провели обход, проверили содержание дворовых территорий домов № 11, 13, 15 на улице Адмирала Горшкова. Здесь установили новые скамейки, покрасили гаражные боксы, заменили дорожные покрытия.

«С начала апреля здесь прошло несколько субботников, в ближайшее время мы вывезем мешки с мусором. Осталось вывезти и утилизировать еще около 10 процентов павшей листвы. Также необходимо обновить красочное покрытие на 12-ти детских площадках и 35-ти декоративных железных ограждениях во дворах», — сказал директор управляющей компании «КупавнаЖилСервис» Александр Слугин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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