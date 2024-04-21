Подмосковье 21 апреля 2024, 22:15 Субботник прошел на территории Никольского храма в Лосино-Петровском Субботник прошел на территории Никольского храма Телеканал «360»

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В Лосино-Петровском молодежь присоединилась к субботнику на территории Никольского православного храма. Студенты, школьники и работники храма объединились в этот день, чтобы вместе привести в порядок окрестности одного из самых значимых религиозных объектов города.

Участники акции подмели дорожки, убрали сухую траву и листву, а также собрали ветки. Энтузиазм и желание сделать окружающее пространство лучше собрали вместе большое количество людей разных возрастов. Совместные усилия превратили работу в настоящий праздник общения и добрых дел.

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«Сегодня мы не только помогаем нашему Никольскому храму, но и вносим свой вклад в сохранение исторического наследия для будущих поколений. Важно, что молодежь понимает значение таких событий и активно участвует в них», — сказала директор молодежного центра «Движение» Алена Галеева.

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