Подмосковье 31 мая 2023, 10:31 Субботник прошел на берегу реки Пахры в Подольске

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Всероссийская акция «Вода России» прошла в Подольске. Около 30 активистов провели субботник на берегу реки Пахры вблизи Березового проезда.

Студенты колледжей и представители общественных организаций Подольска собрали пять кубометров мусора. Акция проходит в рамках федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» по президентскому нацпроекту «Экология». Она проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 2014 года.

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В этом году по поручению главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова увеличили количество адресов, где очистят прибрежные зоны.

«Акция у нас пройдет на шести реках городского округа Подольск. Следующая состоится 1 июня на реке Конопелька в микрорайоне Лаговский», — рассказала главный аналитик отдела экологии администрации городского округа Подольск Оксана Даньшина.

В рамках акции планируется очистить берега рек Петрицы, Раковки, Десны, Лакеевки. К участию приглашают всех желающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству в регионе.

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