Весна — время для благоустройства территорий. В Подмосковье все они должны быть убраны еще до общего субботника, который пройдет 24 апреля. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, к нему поступила справка по итогам прошлой недели о том, где из городских округов дела с благоустройством обстоят лучше всех, а где хуже.

В апреле-мае эта работа традиционно является для нас приоритетом. Мы говорили о цикле мероприятий, который должен завершиться традиционным субботником 24 апреля. Но до субботника должно быть все чисто. Субботник — это своего рода праздник, это возможность для каждого жителя внести свою лепту Андрей Воробьев.

Субботник пройдет в Подмосковье в последнюю субботу апреля — 24-го числа. Жители региона смогут убрать мусор, высадить цветы, привести в порядок памятники, покрасить ограды. Это будет первая большая уборка с 2019 года . Ведь в прошлом году субботник отменили из-за эпидемии коронавируса и режима самоизоляции.

В этот раз наводит порядок после зимы будут не только обычные граждане, но работники сферы ЖКХ, депутаты Московской областной думы, предприниматели. Специалисты проведут работы по отводу талых вод, начнут ямочный ремонт тротуаров, оцифруют ямы.