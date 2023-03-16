Подмосковье 16 марта 2023, 11:45 Студия Артемия Лебедева провела в Подмосковье мастер-класс по совершенствованию информирования жителей Фото: Александра Терец

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Студия Артемия Лебедева поделилась наработками с информационным блоком Подмосковья. Руководитель проектов по делам государственной важности Екатерина Арсеньева рассказала о трендах в этом направлении.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области организовало для сотрудников информационного центра и СМИ обучающее мероприятие. На нем обсудили работу по совершенствованию эффективности информирования жителей региона.

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«Основная история в том, что в нашем мире сейчас много разной информации. Люди воспринимают ее как городской шум. И задача государства — доносить информацию так, чтобы на нее обращали внимание, потому что часто она действительно важна для человека», — отметила Арсеньева.

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Во время встречи обсудили формирование государственной айдентики и принципы построения рабочих процессов внутри организаций.

«Мы регулярно приглашаем специалистов, которые делятся самыми последними трендами, наработками, за плечами которых не один крупный проект. Для нас важно совершенствовать свою работу, и мы стремимся быть максимально полезными для наших жителей», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев представил первому заместителю руководителя администрации президента России Сергею Кириенко информационный центр Московской области. Он подчеркнул, что к работе инфоцентра подключилась вся команда, охвачены все актуальные для жителей области направления — образование, здравоохранение, транспорт, ЖКХ.

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