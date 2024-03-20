Подмосковье 20 марта 2024, 19:58 Студенты училищ олимпийского резерва сразятся в кулинарном поединке в Чехове Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Пятый кулинарный турнир пройдет в Чехове 21 марта. Состязаться в приготовлении блюд будут студенты пяти подмосковных и трех федеральных училищ олимпийского резерва.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, почетными гостями соревнований станут бронзовый призер Олимпийских игр, тренер «Чеховских медведей» Виталий Иванов, президент Федерации синхронного плавания России, трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина и другие прославленные спортсмены и тренеры.

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Помимо кулинарного поединка, спортсмены и преподаватели училищ олимпийского резерва из разных регионов России примут участие в форуме о роли здорового питания для подготовки спортсменов.

Соревнования стартуют 21 марта в 12:00.

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