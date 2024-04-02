Подмосковье 02 апреля 2024, 13:38 Студенты Можайска, Подольска и Электростали вошли в топ-3 по дизайну на чемпионате «Профессионалы» конкурсанты и эксперты чемпионата / Министерство образования Московской области

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Студенты колледжей вошли в тройку лидеров регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы — 2024» по компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров». Ребята продемонстрировали свои уникальные коллекции.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, победителями стали Мария Черменская из Можайского техникума, Роман Филиппов из Подольского колледжа имени А. В. Никулина и Алена Лазарева из Электростальского колледжа.

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Жюри оценило творческий замысел ребят, способность к креативному мышлению, а также разнообразие стилей, текстур, цветовых решений и форм в их уникальных коллекциях одежды.

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