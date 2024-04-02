02 апреля 2024, 13:38
Студенты Можайска, Подольска и Электростали вошли в топ-3 по дизайну на чемпионате «Профессионалы»
Студенты колледжей вошли в тройку лидеров регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы — 2024» по компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров». Ребята продемонстрировали свои уникальные коллекции.
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, победителями стали Мария Черменская из Можайского техникума, Роман Филиппов из Подольского колледжа имени А. В. Никулина и Алена Лазарева из Электростальского колледжа.
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Жюри оценило творческий замысел ребят, способность к креативному мышлению, а также разнообразие стилей, текстур, цветовых решений и форм в их уникальных коллекциях одежды.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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