Подмосковье 12 апреля 2024, 12:03 Студенты Луховиц стали призерами конкурса «Студенческая весна» Министерство образования МО

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Студенты Луховицкого аграрно-промышленного техникума заняли призовые места во всех номинациях в районном фестивале-конкурсе студенческого творчества «Студенческая весна». Их наставниками стали педагоги Ольга Кобылкина и Светлана Шестакова.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, первое место в направлении «Вокал» занял дуэт «Коллайдер», второе место получила Юлия Митина, а третье — Степан Миллер. В тройку лучших по танцам вошли Лидия Тюрина, Виктория Мельник и Олег Касимов.

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Кроме того, Александра Марина получила приз зрительских симпатий в направлении «Вокал», а председатель местного отделения «Движение первых» отметила мастерство дуэта «Коллайдер» и Лидию Тюрину.

«Фестиваль-конкурс „Студенческая весна — 2024“ способствовал развитию творческих способностей студентов, формированию чувств коллективизма и ответственности, помог найти новых друзей», — сказала Ольга Кобылкина.

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