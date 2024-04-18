Подмосковье 18 апреля 2024, 14:15 Студенты Коломны победили на всероссийском научном конкурсе Медиасток.рф

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Студенты факультета иностранных языков ГСГУ стали лауреатами всероссийского заочного конкурса исследовательских, изобретательских и творческих работ. Научные статьи талантливых ребят признали лучшими в направлении «Лингвистика».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, конкурс прошел в рамках национальной системы «Интеграция».

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Победителям творческих соревнований Марии Вьялкиной, Дмитрию Воропай и Надежде Горловой в подготовке работ помогали их научные руководители: заведующая кафедрой германо-романских языков Наталья Хомутская и доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Наталья Степанова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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