18 апреля 2024, 14:15
Студенты Коломны победили на всероссийском научном конкурсе
Студенты факультета иностранных языков ГСГУ стали лауреатами всероссийского заочного конкурса исследовательских, изобретательских и творческих работ. Научные статьи талантливых ребят признали лучшими в направлении «Лингвистика».
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, конкурс прошел в рамках национальной системы «Интеграция».
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Победителям творческих соревнований Марии Вьялкиной, Дмитрию Воропай и Надежде Горловой в подготовке работ помогали их научные руководители: заведующая кафедрой германо-романских языков Наталья Хомутская и доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Наталья Степанова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.
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