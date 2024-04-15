Подмосковье 15 апреля 2024, 13:10 Студенты Коломенского ГСГУ прошли комплексную проверку здоровья Министерство образования МО

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Проект от факультета физической культуры и спорта «Десант здоровья ГСГУ» реализовали в Коломне. В течение недели студенты социально-гуманитарного университета проходили медицинские осмотры и получали рекомендации по здоровому образу жизни.

В Министерстве образования Московской области рассказали, что студенты по группам прошли диагностику в современной лаборатории физкультурно-педагогического мастерства и функциональной диагностики. Лаборатория недавно открылась в вузе и ее новейшее электронное оборудование активно используется.

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Проверку здоровья прошли почти 100 студентов с разных факультетов. С помощью техники парни и девушки получили информацию о составе своего тела, прошли динамометрию и спирометрию, проверили сердечный ритм и емкость легких. Все результаты преподаватели занесли в индивидуальные карты студентов.

Участникам проекта показали упражнения, которые помогут укрепить организм. Важным событием недели стала научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни — твоя главная победа».

Благотворительный проект «Синергия добра» организовал художественный мастер-класс по живописи для детей из Белгорода, находящихся в оздоровительном лагере в Волоколамске. Под руководством наставников ребята нарисовали свои шедевры, которые заберут на память.

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