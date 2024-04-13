Подмосковье 13 апреля 2024, 22:04 Проект «Синергия добра» провел в Волоколамске художественный мастер-класс для детей из Белгорода Борщёва Светлана

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Благотворительный проект «Синергия добра» организовал художественный мастер-класс по живописи для детей из Белгорода, находящихся в оздоровительном лагере под Волоколамском. После небольшого знакомства каждый художник, участвующий в проекте, взял на себя ответственность за несколько детей.

Ребята получили возможность выбрать сюжет работы по своему вкусу, и многим из них понравились морские пейзажи, городские виды и, конечно же, котики. Дополнительное мероприятие было организовано по акриловой заливке.

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«Нам раздали холсты, и мы карандашом написали желания. Очень, надеюсь, что они сбудутся. Потом мы заливали их краской. Сначала разбавляли краску специальным раствором. Разную краску вылили в один стаканчик и вылили. Получилось, что получилось, я помогала себе палочкой. Мастер-класс мне очень понравился, было интересно», — рассказала Варвара Кашира, школьница из Белгорода.

Варвара также успела создать еще одну работу — изображение сиамских котов.

Мастер-класс прошел продуктивно, дети с удовольствием творили и обращались за помощью к старшим. Не только участники мероприятия, но и некоторые наблюдатели ощутили вдохновение. Первый заместитель главы Волоколамского округа Анна Агапова присоединилась к мастер-классу по акриловой заливке и осталась в восторге от происходящего.

«Мы сделали с правительством Московской области все возможное и зависящее от нас, чтобы дети чувствовали себя как дома. Мы организовываем их досуг, максимально вовлекая. Показываем все, что есть интересного в нашем округе. Дети должны чувствовать себя уверенно и защищено», — поделилась Агапова.

Организатор проекта Виктория Максимова отметила, что проект существует 2,5 года и с каждым годом количество волонтеров увеличивается. Кроме красивых картин и дипломов, дети увезут с собой воспоминания о прекрасном времени, проведенном в Подмосковье.

Борщёва Светлана Борщёва Светлана Борщёва Светлана Борщёва Светлана Борщёва Светлана Борщёва Светлана

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