Подмосковье 27 марта 2024, 18:23 Студенты из разных стран приехали на практику в Видновский перинатальный центр Пресс-служба администрации города или района

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Иностранные студенты Второго медицинского университета имени Пирогова проходят практику в Видновском перинатальном центре Ленинского округа. На занятиях они изучают тему оперативных родов, вакуум-экстракцию и наложение акушерских щипцов.

«Сегодня в Видновский перинатальный центр приехали около 20 ребят. Это уроженцы Индии, Шри-Ланки, Египта, Замбии, Ирана и Зимбабве. Благодарим администрацию перинатального центра города Видное за возможность заниматься на такой замечательной базе», — поделилась доцент кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Валентина Романовская.

Пресс-служба администрации города или района

Видновский перинатальный центр — одно из ведущих медицинских учреждений в области акушерства и гинекологии в Подмосковье. Студенты получат здесь ценный опыт, который поможет им в будущей работе.

«Мы рады передавать практические навыки и знания. Максимально понятно объясняем весь биомеханизм родов, ведение беременных с различными патологиями», — рассказала заместитель главного врача Видновского перинатального центра по медицинской части Наталья Любимова.

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