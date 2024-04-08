Подмосковье 08 апреля 2024, 13:21 Студенты из Коломны стали серебряными призерами международного конкурса эссе Министерство образования МО

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Команда студентов Коломенского государственного социально-гуманитарного университета заняла второе место в международном конкурсе эссе на английском языке «Единство в различии». В нем участвовали учащиеся второго курса.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, студенты Сергей Семенов, Алина Синицина и Лидия Пронина представили работу на тему образования в России и Великобритании. Их научным руководителем стала доцент кафедры иностранных языков Наталья Киселева.

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Конкурс проводится ежегодно, его генеральный директор — Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени Рудомино, а организатор — образовательная компания RELOD.

«Поздравляем призеров и желаем им дальнейших успехов в изучении иностранных языков», — добавили в пресс-службе ведомства.

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