Подмосковье 19 марта 2024, 09:42 Студенты из Индии и Кубы познакомились с русскими традициями в университете «Дубна» Телеканал «360»

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Иностранцы познакомились с масленичными традициями в подмосковном университете «Дубна». Студенты из Кубы и Индии попробовали блины, поучаствовали в конкурсах и русских народных забавах.

Масленичные гулянья развернулись в студенческом городке университета «Дубна». Ахмад из Индии признался, что блины — его самое любимое блюдо в России. Кубинка Росалия рассказала, что на ее родите тоже пекут блины. Это блюдо напомнило девушке о доме. После обучения Росалия и Ахмад хотели бы остаться работать в России.

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«Для меня Россия — это мой второй дом. Я не хочу жить в другой стране, у меня много друзей здесь», — поделился Ахмад Итефак.

Программа обучения иностранных студентов русскому языку заработала с этого учебного года. В университете сейчас занимаются молодые люди из Кубы, Индии, Мексики.

«Иностранные студенты изучают русский как иностранный ежедневно — по две-три пары. Во втором семестре изучают спецпредмет, чтобы потом смогли поступить к нам на балакавариат или в другой вуз России», — рассказала исполняющая обязанности директора Центра международного сотрудничества университета «Дубна» Наталья Шимон.

Интерес иностранцев к университету растет. Уже скоро в Дубне заработает новая программа — онлайн курсы русского языка для учащихся из других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые поучаствовали в акции «Неделя добрых дел».

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