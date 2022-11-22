Подмосковье 22 ноября 2022, 11:51 Студенты из Долгопрудного получили приз за разработку для ЖКХ на международном хакатоне

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Команда Московского физико-технического института «Кванта» из Долгопрудного заняла третье место на хакатоне «Лидеры цифровой трансформации» и получила премию мэра Москвы в размере 400 тысяч рублей. Ребята представили свою разработку по анализу заявок в сфере ЖКХ.

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Заявки на участие в хакатоне прислали 4,4 тысячи IT-специалистов из 70 регионов России, стран СНГ, а также из Китая, Индонезии и Израиля. Это один из крупнейших профильных форумов, конкуренция на котором была как нигде сильной.

Команды на протяжении двух недель работали над новыми решениями для города. Некоторые создавали сервис, который помогал бы вычислять самые удачные места для размещения постаматов, другие работали над проектами в сфере цифровых услуг.

Подмосковная команда из Долгопрудного представила на конкурс сервис мониторинга заявок по ЖКХ с использованием алгоритмов машинного обучения. Такая программа обрабатывает поступившие сообщения, систематизирует их и позволяет коммунальщикам быстрее реагировать на возникающие ситуации.

Жюри высоко оценило идею и реализацию проекта из Долгопрудного, и ребятам присудили третье место. В награду за свои старания они получили премию мэра Москвы в размере 400 тысяч рублей.

В Подмосковье тоже поддерживают молодых ученых. В ноябре 15 из них стали лауреатами премии губернатора Андрея Воробьева в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Еще 10 специалистов получили губернаторские премии за коммерциализацию научно-технических результатов.

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