Молодые ученые Подмосковья получили премии губернатора | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 14:40 Молодые ученые Подмосковья получили премии губернатора

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Три авторских коллектива и 29 ученых отметили премией губернатора Московской области. Церемония награждения прошла в Доме правительства Подмосковья.

На праздничном мероприятии собрали лауреатов премии двух лет: 17 наград вручили победителям 2021 года, а 15 присвоили в 2022 году.

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«В числе победителей — представители Черноголовки, Пущина, Фрязина и Дубны, чьи научно-исследовательские организации уже давно завоевали мировую известность», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Традиция отмечать премией губернатора Андрея Воробьева самые яркие научные достижения и работы ученых соблюдается в регионе уже 11 лет. С 2012 года награды получили 160 человек, при этом размер премии составляет 700 тысяч рублей

В числе награжденных работ — исследования и разработки в области пищевых производств, медицины, материаловедения, телекоммуникаций и многие другие. Один из победителей разработал прибор для оценки сосудистых нарушений у пациентов с сахарным диабетом. Другой работал над созданием клеток-сенсоров, с помощью которых можно проводить доклинические тестирования лекарств.