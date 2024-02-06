Подмосковье 06 февраля 2024, 20:31 Студенты чеховского техникума сдали на переработку макулатуру и пластик Студенты из Чехова поучаствовали в акции «Экодвор» Пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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Акцию «Экодвор» провели для студентов техникума молочной промышленности в городском округе Чехов. В пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщили, что мероприятие прошло в доме культуры «Меридиан» поселка Новый Быт.

«Более сотни студентов пришли на „Экодвор“ получить экологические знания, пообщаться на экологические темы и принять участие в раздельном сборе отходов», — передали в министерстве.

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До проведения акции регоператор МСК-НТ попросил ребят собрать вторсырье: макулатуру, пластик и крышки. В течение месяца учащиеся добросовестно выполняли задание. Компания поощрила отличившихся студентов подарками.

«Многие ребята отнеслись к делу со всей ответственностью и принесли на сдачу более 100 килограммов макулатуры и пластика, а также более 50 литров крышечек», — добавили в пресс-службе.

Во время «Экодвора» для студентов провели лекцию, касающуюся загрязнения планеты. Ребятам рассказали о правильном сборе, переработке отходов и важных экопривычках. Регоператор даже предложил учащимся поучаствовать в новой акции, направленной на уменьшение объема пластика в местах сбора отходов — «Сожми и закрути ПЭТ».

«Для формирования экологичного поведения ребятам предложили пересмотреть отношение к обуви, одежде, мусорные горы из которых украшают каждую контейнерную площадку. Не вызвало споров, что нужно обязательно уменьшить использование одноразовых вещей и упаковок», — заключили в министерстве.

Около 140 акций по сбору устаревшей техники пройдет в Подмосковье в 2024 году. Их проведут в период с 8 февраля по 19 декабря. Жители смогут сдать на переработку любую технику: компьютеры, электроинструменты, медицинское и другое оборудование. Проект позволит предотвратить загрязнение окружающей среды и извлечь полезные материалы в ходе переработки.