Подмосковье 31 января 2024, 13:47 Почти 140 экоакций по утилизации электроники пройдет в Подмосковье за год Фото пресс-службы Фонда природопользования

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Около 140 акций по сбору устаревшей техники пройдет в Подмосковье в этом году. Их проведут в период с 8 февраля по 19 декабря в рамках проекта «Школа утилизации: электроника».

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, в рамках проекта жители смогут сдать на переработку любую технику. Это могут быть компьютеры, электроинструменты, медицинское и другое оборудование. По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, проект позволит предотвратить загрязнение окружающей среды и извлечь полезные материалы в ходе переработки.

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«При неправильной утилизации электронные отходы становятся опасными для всего окружающего. Это, пожалуй, знает каждый. И целью экологической акции, которая ежегодно при поддержке ведомства проводится, как раз и является организованный грамотный подход в вопросе утилизации электроники», — отметила она.

Председатель совета Фонда рационального природопользования Владимир Аленцин отметил, что стартовавшая в 2016 году программа создала тренд на экологичность у жителей.

Для участия учреждения в акции необходимо пройти регистрацию по ссылке.

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