18 апреля 2024, 11:11
Студенты-автомеханики из Шатуры восстановили и покрасили старый УАЗ для отправки в зону СВО
Студенты из Шатуры восстановили УАЗ для нужд СВО
Старый УАЗ, который пару лет назад списали в Шатурском энерготехникуме, восстановили студенты-автомеханики. Под руководством старших мастеров «Буханку» отремонтировали, выкрасили в камуфляж и скоро отправят в зону проведения специальной военной операции.
Списанный автомобиль получил вторую жизнь и скоро поможет участникам СВО в выполнении боевых задач. Студенты починили двигатель, коробку передач, «перетряхнули» электрику, привели в порядок тормозную систему.
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В рошальском отделении техникума студенты-сварщики сделали для машины антидронный обвес — специальную металлическую сетку, которой обварили корпус автомобиля. Студентки-швеи сплели маскировочные сети, которыми можно укрывать автомобиль.
Для лучшей защиты «Буханку» выкрасили в камуфляжные цвета. Этим занялись шатурские волонтеры под руководством профессионального художника Александра Ежова. Понадобилось 12 баллончиков краски и пара часов работы, чтобы сделать автомобиль менее заметным с воздуха.
Скоро УАЗ загрузят гуманитарной помощью и отправят в зону СВО. Студенты надеются, что машина еще послужит землякам.
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