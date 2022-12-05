Подмосковье 05 декабря 2022, 19:21 Студентов подмосковных колледжей отправят на практику в крупнейшие рестораны региона Публичное достояние

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Представители правительства Московской области, Федерации рестораторов и отельеров и колледжа «Подмосковье» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Теперь студенты и преподаватели колледжей будут работать напрямую с рестораторами и обучаться на их базе. Соглашение подписали на торгово-закупочной сессии с рестораторами, она прошла в Доме правительства Московской области.

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«Москва и Московская область играют ключевую роль в России как по качеству питания, так и в развитии этого бизнеса. Мы лидируем и по количеству всевозможных премий в этой сфере, занимая призовые места во всероссийских конкурсах. Конечно, мы понимаем, что есть спрос на хороших профессионалов, которые выросли у нас в регионе. Сейчас, объединив усилия, мы хотим увеличить количество выпускников, которые будут работать в крупнейших ресторанных сетях города», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

В Подмосковье поваров готовят 27 колледжей из 40, 80% из них сразу попадают на работу.

«Рестораторы нам доверяют, а это значит, что качество подготовки не вызывает опасений у работодателей. При этом мы всегда помним, что в поварском деле есть и фастфуд, и высокая кухня, и кулинария, и много других направлений. Сегодняшнее соглашение — это дверь, которая значительно расширяет возможности и позволяет сделать еще один шаг в мир ресторанов высокой кухни», — отметил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

У подмосковных студентов появится возможность учиться у лучших наставников и получить богатый опыт.

«Часто люди, заканчивающие учебное заведение, оторваны от бизнеса, ресторанов. Да, мы их трудоустраиваем, но мы заново проходим с ними очень много того, что они должны были пройти в свое время в колледже. Сейчас студенты будут проходить практику в наших ресторанах, мы также будем работать с преподавателями, с мастерами», — сказал ресторатор Сергей Миронов.

Он добавил, что благодаря соглашению удастся вывести работу колледжей Подмосковья на совершенно новый уровень. Эксперимент для начала стартует в нескольких ресторанах сети «Мясо&Рыба», потом его планируют реализовать и в других сетях.

Считаю, что так должна работать вся Российская Федерация, все колледжи. Это очень знаменательно, что такой прогрессивный подход именно здесь, в Москве и Московской области Сергей Миронов основатель ресторанов «Мясо&Рыба» и «Чебурешная by Mironov»

Также на торгово-закупочной сессии представили фудтраки для подмосковной продукции.

Как рассказал основатель компании MobiTruck Рафаэль Хабиров, при создании фудтраков сразу нацеливались на формат высокой кухни, с учетом санпина, также старались сделать и привлекательный внешний вид.

Представители крупного ресторанного бизнеса сразу решились на покупку фудтраков — ведь в регионе есть и точки для работы, и субсидии, чтобы мобильная торговля развивалась быстрее. По итогам сессии, в Подмосковье начнут работать 150 новых передвижных точек торговли.

Ранее стало известно, что иностранные инвесторы смогут получить промышленную ипотеку и другие льготы в Подмосковье.

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