Подмосковье 05 декабря 2022, 12:08 Иностранные инвесторы смогут получить промышленную ипотеку и другие льготы в Подмосковье

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Подмосковье поддержит иностранный бизнес, готовый реализовать проекты в регионе. Об этом напомнила зампред правительства области — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Интерес зарубежного бизнеса в работе в Подмосковье доказали итоги роуд-шоу в Турции, где прошло свыше 30 встреч с предпринимателями страны.

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По словам Зиновьевой, Подмосковье готово предложить иностранным инвесторам пользоваться мерами поддержки, которые действуют для российских компаний.

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«Это и возможность приобрести помещение под производство по программе „Промышленной ипотеки“, экспортная и финансовая поддержка, а также отдельные льготы, предусмотренные для подмосковных предприятий», — сообщила она.

Промышленная ипотека дает возможность компаниям приобретать помещения для создания производств на счет займа на срок до семи лет. Размер кредита не будет превышать 500 миллионов рублей, а ставка по ипотеке составит 3% для высокотехнологичных и 5% для остальных компаний. После этого помещение переходит в собственность организации.

Программа изначально была рассчитала только на российских инвесторов, но позже ее решили предложить и иностранному бизнесу. Промышленную ипотеку планируют расширить, чтобы ей могли пользоваться компании, строящие или модернизирующие производственные объекты.

Кроме того, получить поддержку могут компании, ставшие резидентами особых экономических зон Подмосковья. Это нулевая ставка налога на имущество в течение 10 лет, льготная ставка налога на прибыль, свободная таможенная зона и другие меры.

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