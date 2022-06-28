Студентки из Подмосковья победили на конкурсе «Флагманы образования»

Финал всероссийского конкурса «Флагманы образования. Студенты» завершился в Санкт-Петербурге. В числе 35 победителей — две студентки Губернского колледжа Московской области.

Конкурс направлен на поиск и поддержку студентов, которые планируют связать свою жизнь с преподаванием. В этом году заявки на участие подали почти 27 тысяч человек из 84 регионов страны. После дистанционного и окружного этапов участники приехали на финал в Северную столицу. Заместитель генерального директора «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил высокий профессионализм студентов.

«У нас есть 35 победителей. Среди них 25 студентов представляют вузы, а 10 победителей — колледжи и организации среднего профессионального образования. Это ребята, которые сегодня стали лучшими среди равных. И я уверен, что они — будущее отечественной системы образования», — отметил Сериков.

Студентки ГАПОУ Московской области «Губернский колледж» Полина Багимова и Анастасия Федорова оказались в числе финалистов. Они получили сертификаты на обучение от ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» и подарочные сертификаты номиналом 48 тысяч рублей на использование программного обеспечения «Школа профессора Дроздова».