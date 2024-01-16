Подмосковье 16 января 2024, 13:46 Студентки из Коломны победили на международном конкурсе научных и творческих работ

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Две студентки факультета истории, управления и сервиса Коломенского ГСГУ оказались в числе победителей международного конкурса «Социализация, воспитание, образование». Об этом сообщили в Минобре Московской области.

Дипломы первой степени завоевали второкурсница Нина Шатакишвили и Олеся Яврова с четвертого курса. Первая представила работу о повседневности западных стран на уроках истории, вторая — исследование о виртуальной экскурсии по египетскому залу музея изобразительных искусств имени Пушкина. Подготовила девушек доцент Ольга Галкина.

Дипломантом первой степени также стала преподаватель Ирина Саламатина. Она представила на конкурс презентацию «Языковое образовательное пространство вуза. Тренды развития как вектор успешности». Инновационный проект уже реализуют на факультете.

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