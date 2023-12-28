Важное 28 декабря 2023, 12:32 «Вершина пирамиды». Андрей Воробьев — об уникальности образовательных кластеров Подмосковья Губернатор Подмосковья рассказал об уникальности образовательных кластеров Автор фото: Константин Семенец

Читать 360tv в

За год в Подмосковье открыли три образовательных кластера. Так, при физтех-лицее в Долгопрудном начал работать самый крупный в России детский технопарк. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Это вершина нашей образовательной пирамиды. У этой вершины нет никакого зазнайства. Ключевая миссия образовательных кластеров — делиться новыми методиками, практиками преподавания, привлекать учителей», — подчеркнул Воробьев.

Реклама

В образовательных кластерах есть все необходимое для обучения одаренных детей. По словам губернатора, уникальные возможности продолжат наращивать.

«В кампусах проживают одаренные дети со всей нашей любимой страны. В частности, в физтех-лицее представлены около 57 регионов, в гимназии имени Примакова — около 50. Дети учатся там бесплатно, потому что имеют достижения в изучении той или иной дисциплины. Они участники или победители олимпиад», — сказал глава Подмосковья.

Вместе с тем в образовательные кластеры приезжают делегации других школ и детских садов для обмена практиками.

«Считаем это очень важным и полезным в подготовке такой мощной системы образования», — заключил Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».