Подмосковье 20 января 2023, 10:43 Студент МФТИ помог повысить эффективность управления самолетом на солнечных батареях

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Студент Московского физико-технологического института в Долгопрудном Реслан Мустафа помог повысить эффективность управления самолетом на солнечных батареях. Федеральный институт промышленной собственности одобрил заявку на изобретение.

Самолеты на солнечных батареях должны быть легкими и динамичными, поэтому требования к них гораздо выше, чем к остальным. Студент из Ливана Реслан Мустафа изучил органы управления аппарата и предложил изменения, которые улучшат эффективность работы рулей. Заявку на изобретение одобрили в Федеральном институте промышленной собственности.

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Научный руководитель Мустафы и ведущий научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского Ольга Павленко рассказала, что во время исследования был выявлен шарнирный момент — аэродинамические силы, которые возникают в полете и влияют на органы управления. Именно его необходимо было снизить.

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«Мустафа много и упорно работал над этой задачей, и ему удалось получить довольно хороший результат и снизить шарнирный момент элерона путем модификации его поверхности, без ухудшения аэродинамических характеристик крыла. В результате этой работы была подана заявка на изобретение в ФИПС», — рассказала она.

Изобретение молодого ученого может быть использовано для уменьшения шарнирного момента поверхностей управления разных летательных аппаратов и створок шасси, а также в кораблестроении, где нужно снижать влияние набегающего потока.

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