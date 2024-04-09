Подмосковье 09 апреля 2024, 10:45 Студент из Люберец представит на всероссийском конкурсе проект дрона для поиска людей Министерство образования МО

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Отборочный этап всероссийского конкурса «Большие вызовы» завершился в образовательном центре «Сириус». На нем свой проект представит студент из Люберец.

Участники конкурса представили проекты по 14 направлениям Стратегии научно-технологического развития России. Так, студент Люберецкого техникума имени Юрия Гагарина Михаил Кокая стал призером регионального этапа по направлению «Беспилотный транспорт и логистические системы». Он представил проект комбинированного FPV-дрона, который может выполнять задачи по поиску людей и доставке грузов.

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«Этот дрон обладает уникальными возможностями совмещения функций воздушного и наземного транспорта, что делает его идеальным инструментом для выполнения разнообразных задач в экстремальных условиях. Благодаря передовым технологиям и инновационному дизайну, этот дрон открывает новые возможности в области транспортировки и поиска, обеспечивая эффективность и безопасность в каждом задании», — рассказали в Минобразовании.

Конкурс «Большие вызовы» направлен на выявление и развитие у школьников и студентов творческих способностей и интереса к научной деятельности. В финале примут участие около трех тысяч человек.

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