20 марта 2024, 13:26
Студент-фрезеровщик из Сергиева Посада победил в конкурсе профессионального мастерства
Студент Сергиево-Посадского колледжа Глеб Ковалев победил в региональном этапе чемпионата «Профессионалы-2024». Он оставил позади своих соперников в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».
Как рассказали в Министерстве образования Московской области, соревнования прошли на базе Подмосковного колледжа «Энергия».
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На конкурсе студентам предстояло выполнить два задания: изготовить детали на фрезерном станке с ЧПУ и измерить детали, которые подготовил центр проведения чемпионата.
Талантливого юношу, который является амбассадором «Профессионалитета», наградили благодарственным письмом Министерства образования региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.
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