Подмосковье 20 марта 2024, 13:26 Студент-фрезеровщик из Сергиева Посада победил в конкурсе профессионального мастерства Министерство образования Московской области

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Студент Сергиево-Посадского колледжа Глеб Ковалев победил в региональном этапе чемпионата «Профессионалы-2024». Он оставил позади своих соперников в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, соревнования прошли на базе Подмосковного колледжа «Энергия».

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На конкурсе студентам предстояло выполнить два задания: изготовить детали на фрезерном станке с ЧПУ и измерить детали, которые подготовил центр проведения чемпионата.

Талантливого юношу, который является амбассадором «Профессионалитета», наградили благодарственным письмом Министерства образования региона.

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