Подмосковье 06 сентября 2023, 09:55 Студенческие отряды помогут аграриям собрать урожай овощей в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В сезон сбора урожая аграрии из ГК «Малино» привлекли студентов к сортировке овощей. Желающие могут присоединиться к трудовым отрядам и заработать.

«Более 70 подмосковных студентов техникумов и колледжей уже помогают сортировать овощи, выращенные на полях „СПК имени Ленина“ и АО „Северка“. Объемы урожая внушительные — на двух предприятиях планируют сортировать по 350 тонн овощей в день», — рассказал курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Первые студенты уже приступили к работе по сортировке овощей в Луховицах. Это учащиеся Луховицкого агропромышленного и Луховицкого авиационного техникумов. Еще один «трудовой десант» скоро прибудет в село Шкинь под Коломной, где соберутся студенты со всего региона.

За месяц добросовестной работы со сменным графиком 2/2 можно заработать не менее 35 тысяч рублей. Желающие присоединиться к работе могут обратиться о телефону +7(926) 142-89-98. Координатора зовут Никита.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

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