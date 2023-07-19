Подмосковье 19 июля 2023, 20:03 «Оставаться в диалоге с аграриями». Воробьев — о развитии АПК в регионе Воробьев указал на лидерство Подмосковья в сфере агропромышленного комплекса России Telegram

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К 2024 году в Подмосковье реализуют импортозамещающие проекты на 15 миллиардов рублей, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале. После реализации девяти программ в регионе появится более 1500 рабочих мест.

«Все же главное для нас — оставаться в диалоге с аграриями, помогать, искать совместные решения. На поддержку АПК в этом году мы выделим 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий», — сказал глава региона.

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Московская область заняла первую позицию в рейтинге инновационных субъектов в сфере агропромышленного комплекса в России, который опубликовал Россельхозбанк совместно со специалистами центра «Сколково». По словам Андрея Воробьева, регион получил высокую оценку за счет крупных инвестиций и мер поддержки сельского хозяйства.

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Одной из востребованных программ по помощи фермерам является «Подмосковные 10 га». В 2022 году эта мера поддержки оказалась популярной в Шатуре, Серебряных Прудах и Лотошине, всего получить землю площадью от 10 до 200 гектаров можно в 26 городских округах Московской области. Информация о доступных участках размещена на «Геопортале Подмосковья».

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