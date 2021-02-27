Студенческая «Метелица» провела второй лыжный поход

Возрожденный студентами РНИМУ имени Н. И. Пирогова лыжный отряд «Метелица» 27 февраля совершил новый поход. Забег был посвящен добровольцам, оборонявшим Москву. В 1941-м году учащиеся медвуза уходили защищать столицу прямо с учебной скамьи.

Студентам пришлось преодолеть восемь километров «дикой» трассы, но ни один из 60 человек не сдался и не сошел с лыжни.

«У каждого есть свои полюса. Вот мы к полюсам земли стремились, я даже пыталась в Гималаях на ту вершину. Правда ту вершину я не достигла, а под вершиной была в свое время. Так что у каждого своя мечта должна быть, свой полис», — отметила легендарная лыжница и профессор университета Татьяна Кузнецова, участница экспедиции первой «Метелицы».

Студент лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Павел Иванов рассказал «360», что из его вуза и других московских институтов в ополчение ушло около 12 тысяч человек.

«Вернулись порядка трех тысяч», — сообщил он.

Каждый участник похода получил деревянную медаль на память. Следующий забег будет посвящен женщинам и состоится 8 марта.

Первый поход студенческой группы «Метелица» состоялся 22 февраля. Учащиеся в честь Дня защитника отечества прошли около 10 км по местам боев 113-й стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году из студентов РНИМУ.