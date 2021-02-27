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    27 февраля 2021, 21:30

    Студенческая «Метелица» провела второй лыжный поход

    Анастасия Кукова, Екатерина Демидова

    Возрожденный студентами РНИМУ имени Н. И. Пирогова лыжный отряд «Метелица» 27 февраля совершил новый поход. Забег был посвящен добровольцам, оборонявшим Москву. В 1941-м году учащиеся медвуза уходили защищать столицу прямо с учебной скамьи.

    Студентам пришлось преодолеть восемь километров «дикой» трассы, но ни один из 60 человек не сдался и не сошел с лыжни.

    «У каждого есть свои полюса. Вот мы к полюсам земли стремились, я даже пыталась в Гималаях на ту вершину. Правда ту вершину я не достигла, а под вершиной была в свое время. Так что у каждого своя мечта должна быть, свой полис», — отметила легендарная лыжница и профессор университета Татьяна Кузнецова, участница экспедиции первой «Метелицы».

    Студент лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Павел Иванов рассказал «360», что из его вуза и других московских институтов в ополчение ушло около 12 тысяч человек.

    «Вернулись порядка трех тысяч», — сообщил он.

    Каждый участник похода получил деревянную медаль на память. Следующий забег будет посвящен женщинам и состоится 8 марта.

    Первый поход студенческой группы «Метелица» состоялся 22 февраля. Учащиеся в честь Дня защитника отечества прошли около 10 км по местам боев 113-й стрелковой дивизии, сформированной в 1941 году из студентов РНИМУ.