    23 февраля 2020, 10:02

    Чтобы помнили. Студенты-медики отправились в поход на лыжах по местам боевой славы в Подмосковье

    Алена Сырбу, Анна Каргашина, Ксения Жеребцова

    22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, студенты РНИМУ имени Н. И. Пирогова отправились по местам боевой славы Московской области. Это был не обычный подход, а настоящая прогулка на лыжах. Ребята проехали около 10 километров, чтобы вспомнить историю и почтить память советских солдат.
    Чтобы помнили. Студенты-медики отправились в поход на лыжах по местам боевой славы в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Перед стартом свои наставления ребятам дала легендарная лыжница и профессор университета Татьяна Кузнецова. Она подчеркнула, что всегда в походе нужно беречь друг друга. В свое время лыжница покоряла немыслимые для женщин высоты. В составе экспедиционной команды «Метелица» — название которой и позаимствовали студенты — Татьяна Кузнецова прошла Южный полюс, Эльбрус, Арктику. Ее последователи отправились по местам боев 113-й стрелковой дивизии. Сформированная в 1941 году из студентов РНИМУ, она защищала страну от врага под Наро-Фоминском.

    Чтобы помнили. Студенты-медики отправились в поход на лыжах по местам боевой славы в Подмосковье | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мы развиваем в студентах любовь к спорту, к здоровому образу жизни, ведь врач должен быть эталоном здоровья. Ну и чтобы потомки помнили, за что воевали их деды, прадеды», — рассказал капитан лыжной команды «Метелица-2», студент РНИМУ им. Пирогова Павел Иванов.

    Чтобы помнили. Студенты-медики отправились в поход на лыжах по местам боевой славы в Подмосковье | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Будущий хирург возглавляет «Метелицу» второй год подряд. А студентка Ольга Сластикова буквально исполнила свою мечту. Увидев ребят в прошлом феврале, она так вдохновилась идеей, что пообещала себе — в следующий раз по местам славы пройдет вместе с ними. И во что бы то ни стало — на лыжах.

    Чтобы помнили. Студенты-медики отправились в поход на лыжах по местам боевой славы в Подмосковье | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «В этом году, конечно, зима — одно расстройство. Всю дорогу переживали, есть ли снег. А тут так классно, есть снег. Можно сказать, что мы сезон открыли и сразу закрыли. Ну если, конечно, снег в июне не пойдет», — сказала студентка РНИМУ им. Пирогова Ольга Сластикова.

    Спустя три часа на лыжах и полчаса на автобусе они добрались до главной точки своего шествия.

    Чтобы помнили. Студенты-медики отправились в поход на лыжах по местам боевой славы в Подмосковье | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Уже после всего они расскажут: дорога была нелегкой, кто-то падал, кто-то чувствовал себя слабее других. Но главное, что понимали — тебя всегда поддержат. И, возможно, именно этот командный дух помог им пройти весь путь, как когда-то бойцам 113 стрелковой дивизии.

    Чтобы помнили. Студенты-медики отправились в поход на лыжах по местам боевой славы в Подмосковье | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    «Нельзя, конечно, приравнять свое усилие к усилиям бойцов, но, по крайней мере, это ощущение, что человек может больше, чем он думает о себе — это немало», — отметила студентка РНИМУ им. Пирогова Ольга Сластикова.