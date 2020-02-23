Чтобы помнили. Студенты-медики отправились в поход на лыжах по местам боевой славы в Подмосковье
Перед стартом свои наставления ребятам дала легендарная лыжница и профессор университета Татьяна Кузнецова. Она подчеркнула, что всегда в походе нужно беречь друг друга. В свое время лыжница покоряла немыслимые для женщин высоты. В составе экспедиционной команды «Метелица» — название которой и позаимствовали студенты — Татьяна Кузнецова прошла Южный полюс, Эльбрус, Арктику. Ее последователи отправились по местам боев 113-й стрелковой дивизии. Сформированная в 1941 году из студентов РНИМУ, она защищала страну от врага под Наро-Фоминском.
«Мы развиваем в студентах любовь к спорту, к здоровому образу жизни, ведь врач должен быть эталоном здоровья. Ну и чтобы потомки помнили, за что воевали их деды, прадеды», — рассказал капитан лыжной команды «Метелица-2», студент РНИМУ им. Пирогова Павел Иванов.
Будущий хирург возглавляет «Метелицу» второй год подряд. А студентка Ольга Сластикова буквально исполнила свою мечту. Увидев ребят в прошлом феврале, она так вдохновилась идеей, что пообещала себе — в следующий раз по местам славы пройдет вместе с ними. И во что бы то ни стало — на лыжах.
«В этом году, конечно, зима — одно расстройство. Всю дорогу переживали, есть ли снег. А тут так классно, есть снег. Можно сказать, что мы сезон открыли и сразу закрыли. Ну если, конечно, снег в июне не пойдет», — сказала студентка РНИМУ им. Пирогова Ольга Сластикова.
Спустя три часа на лыжах и полчаса на автобусе они добрались до главной точки своего шествия.
Уже после всего они расскажут: дорога была нелегкой, кто-то падал, кто-то чувствовал себя слабее других. Но главное, что понимали — тебя всегда поддержат. И, возможно, именно этот командный дух помог им пройти весь путь, как когда-то бойцам 113 стрелковой дивизии.
«Нельзя, конечно, приравнять свое усилие к усилиям бойцов, но, по крайней мере, это ощущение, что человек может больше, чем он думает о себе — это немало», — отметила студентка РНИМУ им. Пирогова Ольга Сластикова.