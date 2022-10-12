Стройплощадку Wildberries в Пушкино приведут в порядок после жалоб жителей | 360°

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Стройплощадку Wildberries в Пушкино приведут в порядок после жалоб жителей

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Сотрудники Главного управления содержания территорий Подмосковья проверили улицу возле строительной площадки маркетплейса Wildberries в Пушкино. Причиной стали жалобы местных жителей, которые рассказали про навалы мусора и коммунальные отходы.

«Сотрудники проверили территории, прилегающие к строительной площадке предприятия. Факты в обращениях жителей подтвердились», — рассказала руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Собственника земельного участка обязали в максимально короткий срок устранить навалы мусора и привести территорию в порядок. Также нужно будет устранить нарушения внешнего вида и состояния ограждений площадки. По данным инспекторов, работами занимается подрядная компания «МБМ».

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Ранее стало известно, что сотрудники ГУСТ совместно с представителями Минэкологии пресекли попытку сброса строительных отходов объемом 35 кубометров в поселке Тучково в Рузе. Там же был зафиксирован факт сжигания мусора. Огонь был вовремя ликвидирован, а используемую технику арестовали. Полиция проводит проверку.

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