Компанию в Рузе привлекут к ответственности за попытку сброса строительного мусора | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 18:17 Поделиться Telegram

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Viber Компанию в Рузе привлекут к ответственности за попытку сброса строительного мусора

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Инспекторы ГУСТ совместно с представителями Минэкологии пресекли попытку сброса строительных отходов объемом 35 кубометров в поселке Тучково в Рузе. Также сотрудниками ведомств был зафиксирован факт сжигания строительного мусора. Огонь был вовремя ликвидирован, используемую технику арестовали. Сейчас местное ОВД проводит проверку, сообщила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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«Нарушители привлекаются к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ „Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления“. На должностных лиц накладывается штраф в размере 30-50 тысяч рублей, на юридические лица — 100-250 тысяч рублей. Или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Кроме того, одной из мер является изъятие техники», — сказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Она добавила, что за третий квартал 2022 года в Подмосковье арестовали уже 38 транспортных средств.

На месте нарушения в Рузе сотрудники Минэкологии производят оценку ущерба путем анализа почвы. В случае превышения показателей, сотрудники полиции могут возбудить уголовное дело по статье 171 УК РФ «Деятельность без лицензии», статье 247 «Загрязнение почвы» или статье 330 «Самоуправство».

Ранее свыше 180 внештатных сотрудников ГУСТ получили удостоверения в Подмосковье.

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