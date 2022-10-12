Компанию в Рузе привлекут к ответственности за попытку сброса строительного мусора | 360°

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Подмосковье
12 октября 2022, 18:17
Компанию в Рузе привлекут к ответственности за попытку сброса строительного мусора
Спецоперация
12 октября 2022, 18:16
«Считаю это своим долгом». Потомственный военный из Химок отправился на СВО
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Подмосковье
12 октября 2022, 18:03
Еще 1,3 тысячи гектаров земли отдали под сельское хозяйство в Подмосковье за неделю
Спецоперация
12 октября 2022, 18:01
Российские военные ударили по нескольким пунктам управления ВСУ
Подмосковье
12 октября 2022, 17:58
Игорь Брынцалов оценил первый этап капитального ремонта гимназии №11 в Балашихе
Общество
12 октября 2022, 17:58
Плавучий кран подошел к Крымскому мосту для ремонта
Общество
12 октября 2022, 17:58
Фейк: в школах Хакасии продают значки «Готов к труду и обороне»
Мир
12 октября 2022, 17:57
Байден выронил шпаргалку с ответами на интервью
Эксклюзив
12 октября 2022, 17:56
Появление в рядах ВСУ целых подразделений иностранных наемников объяснили