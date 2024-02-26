Подмосковье 26 февраля 2024, 16:32 Стройнадзор Подмосковья проверит места детского отдыха в регионе Unsplash

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Специалисты Главгосстройнадзора Московской области рассказали о контрольных мероприятиях, которые проводятся на территории лагерей. Они помогают удостовериться в том, что места для отдыха детей соответствуют всем требованиям.

С июля 2021 года Главгосстройнадзор Подмосковья получил полномочия по координации контрольной деятельности в регионе, включая государственный контроль в области достоверности информации об организациях отдыха детей и их оздоровления.

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Сотрудники Министерства социального развития Московской области проводят проверки юридических, должностных лиц, а также индивидуальных предпринимателей, занимающихся организацией детского отдыха в регионе. Контроль охватывает соблюдение требований к информации об их деятельности, включая наличие лицензии, санитарно-эпидемиологического заключения, графика проведения смен, а также средней стоимости услуг.

В рамках профилактических мероприятий проводится информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование, самообследование и профилактические визиты. Кроме того, проверяются документы, необходимые для организации детского отдыха.

Общее количество объектов контроля — 126. Все они отнесены к низкой категории риска. Реестр объектов контроля доступен по ссылке.

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