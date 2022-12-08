Подмосковье 08 декабря 2022, 22:20 Стройнадзор: более 80 организаций Подмосковья провели «самообследование» в 2022 году

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Профилактическое мероприятия по выявлению нарушений в сфере строительства самостоятельно провели 84 организации Подмосковья в 2022 году. Об этом сообщили в Госстройнадзоре региона.

В ведомстве напомнили, что с этого года в регионе бизнес может пройти проверки без контакта с инспектором. По итогам 11 месяцев 84 спортивных, транспортных, торговых, оздоровительных и развлекательных предприятия Московской области провели профилактическое мероприятие по выявлению нарушений с помощью мобильного приложения «Самообследование».

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«С помощью бесплатного мобильного приложения „Самообследование“ бизнесмен сам может проверить наличие нарушений. Электронные чек-листы заполняются с мобильного телефона и направляются в надзорные органы. Такая профилактическая мера позволяет добросовестным бизнесменам дистанционно освободиться от лишних проверок», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Министр уточнил, что 67 объектов получили декларацию о соблюдении обязательных требований, по 17 заявкам самообследование не было пройдено.

Декларация позволяет избежать плановых проверок на срок ее действия, но не более, чем на три года, напомнили в Стройнадзоре.

Ранее сообщалось, что дома в ЖК «Томилино» в Люберцах достроят до конца 2022 года.

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