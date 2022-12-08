Подмосковье 08 декабря 2022, 21:32 Дома в ЖК «Томилино» в Люберцах достроят до конца 2022 года

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В Люберцах завершается строительство трех жилых домов на 426 квартир в ЖК «Томилино». Об этом сообщили в Главном управлении Стройнадзора Московской области.

В ведомстве напомнили, что в 2020 году корпуса № 7, № 8 и № 10 были включены в Единый реестр проблемных объектов. В четвертом квартале 2021 года было принято решение, что строительство завершат с привлечением внебюджетного источника, инвестором выступило ООО «СЗ „Самолет-Жилино“.

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По итогам строительства будут восстановлены права более 400 дольщиков, уточнили в пресс-службе Стройнадзора.

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Всего в 2022 году в Подмосковье из единого реестра проблемных объектов было исключено 246 жилых домов, это позволило восстановить права свыше шести тысяч дольщиков.

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