Стройки возобновят работу в Подмосковье 12 мая

С 12 мая в Московской области возобновят работы на стройках. Главным условием будет соблюдение санитарных норм. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом рассказала пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Чтобы Главгосстройнадзор разрешил вести работы, застройщик должен направить уведомление о готовности возобновить строительство. Необходимо будет соблюдать санитарные нормы и выполнять требования по организации работы на строительных площадках в целях недопущения распространения COVID-19.

«Уже завтра в Подмосковье возобновится строительство объектов. Следует подчеркнуть, что лишь при строгом выполнении Стандарта организации работ на стройках можно соблюсти безопасный эпидемиологический режим», — уточнил начальник главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

На всех стройках должен соблюдаться единый Стандарт по организации работ на объекте. Застройщики должны назначить ответственных контролеров за соблюдение правил санитарной безопасности на строительных площадках. Они будут следить за выполнением всех требований с помощью видеофиксации. Всех работников должны проверить на COVID-19.

Также в обязанности застройщика входят: доставка рабочих на стройплощадку; доступ на строящийся объект; контроль за состоянием здоровья работников и обеспечение личной гигиены; дезинфекция помещений; организация рабочего процесса и питания.

В Подмосковье с 12 мая все жители должны будут надевать медицинские маски перед выходом из дома. За соблюдением правил будут следить сотрудники полиции и ГИБДД, которые могут выписать штраф за нарушение масочного режима.