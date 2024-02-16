Подмосковье 16 февраля 2024, 13:27 Строящийся детский госпиталь в Красногорске обеспечили электричеством «Россети Московский регион»

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Детский клинический центр имени Рошаля, который строится в Красногорске, обеспечили электричеством. Работы выполнили специалисты компании «Россети Московский регион».

Для того, чтобы присоединить больницу, энергетики установили распределительную подстанцию и проложили две кабельные линии протяженностью три километра.

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Госпиталь запитали от подстанции «Павшино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Ежегодно здесь смогут проходить лечение и обследование около 15 тысяч юных пациентов.

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