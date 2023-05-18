Подмосковье 18 мая 2023, 14:39 Строительство ЖК «Березовая роща» в Раменском завершат к концу года Главгосстройнадзор МО

Читать 360tv в

Дольщики жилого комплекса «Березовая роща» в Раменском побывали на стройплощадке и узнали о сроках завершения работ. Готовность 13 домов оценивается в 55%.

Выездное совещание провел Главгосстройнадзор Подмосковья совместно с прокуратурой и администрацией Раменского городского округа. Сейчас строители выполняют устройство фасадов, монтаж внутренних инженерных систем и благоустройство территории. Завершить работы планируется в третьем квартале года. Уже зимой 636 дольщиков смогут переехать в свое жилье.

Реклама

ЖК «Березовая роща» начинала строить компания «Земли Московии» в 2014 году. После банкротства инвестора Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области возобновил стройку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».