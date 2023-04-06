Подмосковье 06 апреля 2023, 08:45 Проблему с дольщиками в Подмосковье решат до конца года — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев заявил о намерении решить проблему с дольщиками до конца года Пресс-служба губернатора Московской области

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Количество дольщиков в Подмосковье, которые до сих пор не получили свои квартиры, стремительно уменьшается. Власти региона поставили задачу закрыть эту проблему до конца года. Такое заявление во время эфира на радио Sputnik сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Тема дольщиков является крайне важной, заметил Воробьев. Сегодня они есть не только на территории Подмосковья, но и в других регионах страны.

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«Так получилось исторически, что тот, кто больше строил, наплодил больше всех проблем», — заметил он.

Власти региона активно работают над тем, чтобы свести к минимуму такие ситуации. Сегодня в области осталось порядка 14 тысяч дольщиков, отметил Воробьев. Вместе с банком Дом.РФ и правительством России регион продолжает помогать людям.

«Очень надеюсь, к концу этого года закончим раз и навсегда с этой проблемой. Самое главное — чтобы каждый житель, который долго ждал свою квартиру, ее, наконец, получил», — подчеркнул губернатор.

Недавно власти Подмосковья приняли решение выработать новый законодательный подход к строительству. Он заключается в использовании эскроу-счетов. Они гарантируют дольщику или возврат денег за покупку недвижимости, или наличие квартиры, объяснил губернатор. Сегодня эта схема работает без перебоев.

«Система устроена так, что если строительная компания вдруг начнет вести себя непредсказуемо и некомпетентно, мы можем прогнать ее с рынка, но деньги остаются у банка. И на них другой строитель закончит процедуру», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Население Московской области растет, заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам главы региона, сейчас в Подмосковье зарегистрированы 10 миллионов человек.