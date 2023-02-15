15 февраля 2023, 15:36
Строительство второго этажа центра реабилитации слепоглухих началось в Сергиевом Посаде
Реабилитационный центр для слепоглухих продолжают возводить по госпрограмме в Сергиевом Посаде. Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход работ.
Сейчас в здании смонтирован фундамент и конструкции подземной части. Рабочие приступили к выкладыванию второго этажа. На объекте трудятся 91 человек и 11 единиц техники.
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По плану строительство должно закончиться в декабре 2023 года. Здание будет включать жилую зону на 100 человек, медицинское и административное отделения, залы для культурных мероприятий и лечения. В центре будут бассейн и спортивные залы.
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Размер инвестиций в проект составил около миллиарда рублей. Центр для слепоглухих возводится по региональной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
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