Важное 10 февраля 2023, 13:03 «Сдадим на год раньше». Андрей Воробьев — о строительстве школы и детского сада в Павшинской Пойме Воробьев: школу и детский сад в Павшинской Пойме достроят к осени 2024 года

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Современный образовательный комплекс, состоящий из школы и детского сада, построят в Павшинской Пойме с опережением графика. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что его откроют на год раньше — уже к 1 сентября 2024 года.

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В состав образовательного центра войдут школа на 1,5 тысячи мест и детский сад для 200 воспитанников. Павшинская Пойма — крупный микрорайон Красногорска, где строящаяся школа станет четвертой по счету.

Павшинская Пойма нуждается в дополнительных местах и в школе, и в детских садах. Спасибо нашим строителям — комплекс мы сдадим на год раньше срока. Андрей Воробьев

Он напомнил, что изначально школу и детский сад планировали построить к осени 2025 года.

«Но дети пойдут туда уже 1 сентября 2024-го», — сообщил Андрей Воробьев.

Что внутри?

Новый образовательный комплекс возвысится на четыре этажа. Внутри разместят лаборантские, музыкальный и физкультурные залы, библиотеку, спальни для малышей, столовую, кабинет врача и не только.

Внутренний дворик благоустроят и озеленят. Там сделают стадион с беговыми дорожками, игровые и спортивные площадки.

Школа будет большая. Здесь все самые современные проектные решения — атриум, спортзалы, просторные столовые. Но самое главное, уже сейчас мы начали поиск директора, чтобы была сформирована мощная команда преподавателей. Андрей Воробьев

В детском саду воспитанники смогут находиться по 12 часов ежедневно, для них подготовят общеразвивающую программу.

Строительство образовательного комплекса началось весной прошлого года, когда в Подмосковье единовременно заложили первый камень в фундамент 20 будущих школ.

«Я думаю, что детки будут рады здесь учиться. Важно также правильно организовать транспортный подъезд, мы это тоже обязательно продумаем», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

По словам Андрея Воробьева, сейчас основная задача — строить школы полного дня, где есть различные кружки.

Это может быть и творчество, и спорт, и рукоделие — все, что сегодня актуально. Также компьютерные классы, робототехника. Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что это востребовано на всех без исключения территориях Подмосковья, ведь регион активно развивается.

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