Строительство второго этажа детского сада началось в поселке Развилка Ленинского округа | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 11:08 Поделиться Telegram

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Viber Строительство второго этажа детского сада началось в поселке Развилка Ленинского округа

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Возведение детского сада на 340 малышей продолжается в поселке Развилка. Готовность объекта оценивается в 25%.

«Сейчас начались работы по армированию и бетонированию плиты перекрытия и вертикальных конструкций второго этажа. Продолжаются работы по устройству наружных инженерных сетей, гидроизоляции цокольного этажа, а также устройству внутренних стен и перегородок в подвале», — уточнили в Министерства строительного комплекса Московской области.

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В ведомстве отметили, что работы идут по графику. Сдать детский сад планируется в 2023 году. Здание площадью 4,5 тысячи квадратных метров рассчитано на 14 групп. Оно сможет принять 340 малышей в возрасте от 1,5 до семи лет.

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Еще один новый детский сад построят в Ленинском округе, в микрорайоне Боброво. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева возведение объектов дошкольного образования проводится в регионе повсеместно.

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