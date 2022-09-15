Детский сад в микрорайоне Боброво в Ленинском округе откроется в 2023 году | 360°

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Детский сад в микрорайоне Боброво в Ленинском округе откроется в 2023 году

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Строительство детского сада на 325 мест продолжается в Ленинском округе. Он появится в микрорайоне Боброво. В Минстройкомплекса Подмосковья сообщили, что учреждение планируют открыть в следующем году.

Строители завершили монолитные работы и приступили к монтажу парапета. Как сообщили в ведомстве, готовность объекта составила 35%.

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В трехэтажном здании оборудуют игровые и спальные комнаты, музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также другие помещения. В нем смогут заниматься 15 групп детей от 1,5 до семи лет.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте подачи тепла в социальные учреждения Подмосковья. Отопление пришло в школы, детские сады и больницы региона.

Строительство

Детские сады

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