Технологический центр в Истре стали строить быстрее | 360°

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Технологический центр в Истре стали строить быстрее

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Строительство областного технического лицея имени Долгих продолжается в Павловской Слободе (округ Истра). Как сообщили в Минстрое Подмосковья, работы ведутся в несколько смен.

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«На объекте задействованы более 130 рабочих и 10 единиц техники. На здании детского сада ведутся кровельные работы, кирпичная кладка стен и внутренних перегородок. На школе продолжаются монолитные работы по бетонированию перекрытий первого этажа, армированию вертикальных конструкций второго этажа», — уточнил глава ведомства Владимир Локтев.

В состав технолицея войдут школа на 960 мест и детский сад на 320 мест. На прилегающей территории появятся стадион с трибунами на 500 зрителей, детские игровые и спортивные площадки, а также корпус для проживания преподавателей. Площадь образовательного комплекса составит 31,2 тысячи квадратных метров.

Это третий образовательный кластер, который появится в Подмосковье.

Завершить работы ранее планировалось в 2024 году. В настоящее время губернатором Андреем Воробьевым поставлена задача проработать возможность переноса сроков и сдать объект на год раньше.

Истра

Строительство

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