Подмосковье 29 мая 2023, 12:58 Строительство станции Ольгино для МЦД-4 в Балашихе завершится к сентябрю

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Строительство пассажирской инфраструктуры станции Ольгино завершается в Балашихе. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на РЖД.

К сегодняшнему дню уже готова платформа с навесом — она может принимать пассажиров, следующих в Москву и обратно. Построили конкорс площадью свыше двух тысяч «квадратов», который обеспечит выход на платформу и соединит улицу Молодой Ленинец с Носовихинским шоссе. Внутри разместят турникеты, кассовый зал с билетными автоматами, туалеты. Для удобства инвалидов установят три лифта и семь эскалаторов.

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Сейчас строители продолжают остекление фасада конкорса и отделочные работы на платформе. Полностью закончить проект планируется к сентябрю 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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